Nach dem Tod eines 38-Jährigen bei einem Autounfall in Bissendorf im Landkreis Osnabrück ist das für dieses Wochenende geplante Schützenfest abgesagt worden. Anstelle des Eröffnungsgottesdienstes fand am Samstagabend ein Trauergottesdienst statt, wie der Vize-Präsident des Schützenvereins Schledehausen, Lars Knäuper, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag sagte. «Die Kirche war bis zum letzten Platz voll.» Der 38-Jährige sei Vereinsmitglied und Mitglied der Sportkommission gewesen.