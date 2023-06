Die Feuerwehr Braunschweig ist am Donnerstagabend bis 20.30 Uhr zu mehr als 340 Unwettereinsätzen ausgerückt. Bis 20 Uhr seien bereits rund 1600 unwetterbedingte Notrufe in der Leitstelle eingegangen, wegen der vielen Anrufe komme es zu langen Wartezeiten bei der Notrufanlage, teilte die Feuerwehr weiter mit. Sie bat die Anrufer nicht aufzulegen. Man nehme Notrufe schnellstmöglich an.