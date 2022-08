Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist in Holdorf (Landkreis Vechta) frontal von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der 16-Jährige wollte die Neuenkirchener Straße überqueren und übersah dabei ein heranfahrendes Auto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 60-Jährige Autofahrer war am Dienstag von Fladderlohausen in Richtung Holdorf unterwegs. Der Radfahrer starb noch am Unfallort.