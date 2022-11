Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Steinfeld (Landkreis Vechta) gesprengt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde das Bankgebäude dabei stark beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist und ob nach der Sprengung Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar. Die Täter flüchteten, bevor die Einsatzkräfte den Tatort erreichten.