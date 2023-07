Ein Motorradfahrer ist am Sonntag nach einem schweren Unfall in Goldenstedt im Landkreis Vechta gestorben. Der 62-Jährige habe beim Überholen zweier Traktoren nicht bemerkt, dass der vordere der beiden links abbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Der Traktorfahrer übersah den ankommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 62 Jahre alte Mann wurde am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wo er einen Tag später starb.