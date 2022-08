Niedersachsen will mit einer Bundesratsinitiative das Vorkasse-Prinzip bei Flugreisen abschaffen. Um den Verbraucherschutz für Flugreisende zu verbessern, sollen demnach Ticketpreise künftig frühestens am Flughafen beim Check-in verlangt werden dürfen, wie aus der Bundesratsinitiative hervorgeht. Wie das Wirtschaftsministerium in Hannover am Samstag auf Anfrage mitteilte, will die Landesregierung den Vorschlag am Dienstag im Kabinett beschließen und in der nächsten Bundesratssitzung am 16. September auf die Tagesordnung bringen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet.