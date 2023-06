Bei der Kontrolle eines auffälligen Autofahrers im Landkreis Verden haben Beamte am Samstagabend Beeinflussung durch Kokain festgestellt. Der in Achim gestoppte 28-Jährige sei zudem nicht im Besitz eines Führerscheins, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dem Mann wurde eine Blutprobe abgenommen und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Zur Gefahrenabwehr behielten die Polizisten den Autoschlüssel.