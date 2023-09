Nach dem tödlichen Unfall eines Schülers in einem Waldpädagogikzentrum der Landesforsten im Kreis Diepholz 2019 muss sich der ehemalige Leiter des Forstamtes nicht vor Gericht verantworten. Gegen den Mann bestehe kein hinreichender Tatverdacht, teilte das Oberlandesgericht Celle am Donnerstag mit. Gegen die damalige leitende Angestellte des Waldpädagogikzentrums kommt es dagegen zum Prozess. Es sei angestrebt, dass das Verfahren noch in diesem Jahr beginne, sagte eine Gerichtssprecherin.