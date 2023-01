Ein 76 Jahre alter Taxifahrer ist in Verden überfallen worden. Der bislang unbekannte Täter stieg am Sonntagabend ins Taxi des Mannes, wo er diesen bedrohte und während der Fahrt ein Telefon erbeutete, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend floh der Täter. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt.