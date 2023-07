Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen Hasskriminalität sind in Niedersachsen erneut gestiegen. Vom 1. Juli vergangenen Jahres bis zum 30. Juni wurden mehr als 2200 neue Ermittlungsverfahren der zuständigen Zentralstelle in Göttingen aufgenommen - das ist etwa eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Justizministerium in Hannover am Montag mitteilte.