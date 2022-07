Zum Ende der zweiten Ferienwoche steht Niedersachsen eines der staureichsten Wochenenden der Urlaubssaison bevor. Da mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg mittlerweile alle Bundesländer Sommerferien haben, sind voraussichtlich zwischen Freitag und Sonntag besonders viele Reisende unterwegs, wie der ADAC mitteilte. Vor allem die Autobahn 1 zwischen Bremen und Lübeck und die Autobahn 7 in südlicher Richtung sind demnach betroffen. Die Staus entstünden meist durch Baustellen entlang der Autobahn. Besonders voll werden soll es am Freitagnachmittag und am Samstag.