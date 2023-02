In Hannovers Süden kommt es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Südschnellweg im Stadtteil Waldheim muss voll gesperrt werden. Grund sind Instandhaltungsarbeiten der Deutschen Bahn an einer Eisenbahnbrücke, wie die Polizei mitteilte. Die Sperrungen dauern voraussichtlich von Freitagabend 18.00 Uhr bis Dienstagmorgen 4.00 Uhr. Umleitungen seien ausgeschildert, wie die Polizei mitteilte.