Eine 61 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Göttingen gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge kam eine 34 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Wagen zwischen den Ortschaften Teichhütte und Eisdorf am Montagmittag in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum, wie die Polizei mitteilte. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie wenig später starb. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.