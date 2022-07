Mit geöffneter Bierdose im Auto ist ein 34-Jähriger von der Polizei in Wolfsburg gestoppt worden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,99 Promille, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der Mann war am frühen Morgen aufgefallen, weil er zu schnell in einem auf Tempo 40 beschränkten Bereich auf der Bundesstraße 188 von Velpke nach Wolfsburg Schlangenlinien fuhr.