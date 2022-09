Der Bremer Nachverkehrsbetrieb BSAG bestellt 50 elektrogetriebene Gelenkbusse für 96 Millionen Euro. Sie sollen bis 2025 in Dienst gestellt werden, wie BASG am Montag mitteilte. Die Flotte solle dann 70 umweltfreundliche Elektrobusse umfassen. Bislang sind in Bremen 5 elektrogetriebene Zweiachs-Busse im Einsatz, weitere 15 sind bestellt. Die Großbestellung an E-Gelenkbussen ersetzt zum Teil Dieselbusse, die ausrangiert werden sollen. Gleichzeitig wächst damit die Gesamtzahl der BSAG-Busse, um das Fahrplanangebot ausweiten zu können.