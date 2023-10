Für mehr Verkehrssicherheit braucht es nach Ansicht von Bremens Verkehrssenatorin Özlem Ünsal (SPD) mehr Möglichkeiten für Tempo 30. Dafür wolle sich die Politikern bei der Verkehrsministerkonferenz, die am Mittwoch und Donnerstag in Köln stattfindet, einsetzen, hieß es in einer Pressemitteilung. Es brauche noch mehr Sicherheit im Verkehr, zum Schutz aller beteiligten Verkehrsteilnehmenden.