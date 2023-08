Für die Militärübung "Iron Storm" verlegt das britische Militär derzeit aus Nordrhein-Westfalen schweres Gerät und Panzer zu einem Truppenübungsplatz nach Sachsen-Anhalt. Am Mittwoch verluden Soldaten am Bahnhof in Paderborn-Sennelager Panzer für den Transport über Niedersachsen nach Altmark bei Gardelegen.