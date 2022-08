Wenige Tage vor dem Ende des 9-Euro-Tickets im Nahverkehr werden die Rufe nach einem dauerhaft günstigen Angebot für Bus und Bahn in Niedersachsen lauter. Am Donnerstag sprachen sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Umweltorganisation BUND und das Nahverkehrsbündnis Niedersachsen für die Einführung eines landesweit gültigen 365-Euro-Jahrestickets aus. Von der künftigen Landesregierung forderten die Verbände außerdem, den Nahverkehr sowohl in den Städten als auch auf dem Land massiv auszubauen.