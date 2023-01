Bei einem Busunfall in der Nähe von Goslar sind in der Nacht auf Dienstag drei Menschen verletzt worden. Im Goslarschen Ortsteil Hahnenklee-Bockswiese prallte das mit 17 Menschen besetzte Fahrzeug gegen einen Baum, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Verletzten, darunter der Fahrer, wurden in ein Krankenhaus gebracht.