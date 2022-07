Nicht ganz so günstig wie das 9-Euro-Ticket - aber für einen Euro am Tag sollen Auszubildende den Nahverkehr in ihrer Region in Niedersachsen nutzen können. Die Umsetzung sorgt bei einer Partei für Unmut.

Die Umsetzung des Azubi-Tickets für vergünstigten Nahverkehr in Niedersachsen stößt bei den Grünen auf Kritik. "Das Ticket geht voll an den Mobilitätsbedürfnissen junger Menschen vorbei", sagte der Grünen-Verkehrspolitiker Detlev Schulz-Hendel. Wie aus einer Kleinen Anfrage des Landtagsabgeordneten hervorgeht, können nicht in allen Landkreisen Azubis mit einem solchen Ticket zum Start des Ausbildungsjahres rechnen. Das Ticket drohe etwa an bürokratischen Hürden und fehlendem Geld in den Kommunen zu scheitern.