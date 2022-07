Angesichts der Kritik an der S-Bahn Hannover hat Marketing-Geschäftsführerin Nadine Böger Fehler zugegeben. "Wir sind mit der Leistung, die wir in den ersten vier Wochen auf dem gesamten Netz gebracht haben, nicht zufrieden", sagte sie der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch). Bei der S-Bahn arbeiteten Menschen, "und die machen auch Fehler. Wir haben eine junge Mannschaft, Personal mit teilweise wenig Erfahrung in der Praxis", erklärte sie. Die Komplexität des Netzes und die vielen Baustellen hätten das Unternehmen überrascht: "Wir mussten lernen, damit umzugehen."