Ein stark betrunkener Mann ist am Samstagnachmittag am Bahnhof von Winsen (Luhe) auf die Gleise gelaufen - die Strecke wurde daraufhin kurzzeitig gesperrt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten mehrere Reisende den 41-Jährigen beobachtet und die Beamten alarmiert. Diese ermittelten bei ihm anschließend einen Atemalkoholgehalt von 2,97 Promille, zudem wurden den Angaben zufolge Marihuana und Amphetamine sichergestellt.