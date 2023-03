Bei einer Schwerpunktkontrolle zur Kriminalitätsbekämpfung sind rund 130 Fahrzeuge an der A1 kontrolliert worden. Bei der Aktion am Mittwoch auf einer Rastanlage bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) wurde in mehreren Fahrzeugen Rauschgift gefunden und beschlagnahmt. Zehn Fahrer durften nicht weiterfahren - unter anderem, weil sie berauscht waren oder keinen gültigen Führerschein oder technischen Mängeln an ihrem Fahrzeug hatten.