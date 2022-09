Eine Vollsperrung der Autobahn 7 zwischen Echte und Seesen im Landkreis Göttingen hat den Verkehr am Samstag massiv behindert. Die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Norden sei geplant gewesen, Hintergrund seien notwendige Asphaltarbeiten, teilte die Polizei mit. Der Rückstau sei mehrere Kilometer lang. Autofahrer, die in Richtung Norden unterwegs seien, sollten die A7 an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg verlassen und von dort den ausgewiesenen Umleitungsstrecken bis zur Anschlussstelle Seesen folgen. Die Polizei riet, Hinweisen von Navigationsgeräten nicht Folge zu leisten - und das Gebiet weiträumig zu umfahren.