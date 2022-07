Dichter Reiseverkehr hat am Samstag auf einigen Autobahnen in Niedersachsen zu stockendem Verkehr und Staus geführt. Auf der Autobahn 1 staute sich der Verkehr etwa nördlich von Osnabrück bei Bramsche Richtung Bremen. Unfälle oder Baustellen gebe es dort nicht, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Der Grund für die Staus sei der offenbar dichte Reiseverkehr Richtung Küste. Auch auf der Autobahn 31 vor dem Emstunnel stockte der Verkehr zeitweise auf vier Kilometern Länge Richtung Nordsee. Samstags ist in vielen Küstenorten Bettenwechsel.