Temperaturen um den Gefrierpunkt und glatte Straßen haben in der Nacht zum Samstag zu mehreren Unfällen auf Straßen in Niedersachsen geführt. Auf der Bundesstraße 443 kam in Laatzen in der Region Hannover ein Sattelzug mit Anhänger an einer Brücke infolge extremer Glätte ins Schleudern, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Zugmaschine fuhr gegen Leitplanken, der Anhänger stellte sich quer. Der 43 Jahre alte Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.