Sommerurlauber und Küstenbewohner an der niedersächsischen Nordsee müssen sich zum Wochenstart auf ein für die Jahreszeit ungewöhnliches Sturmtief einstellen. Der Grund dafür ist ein Sturmtief über der südlichen Ostsee, das auch für stürmisches Wetter in Niedersachsen sorgt. Der Wind aus Nordwesten nehme bis zum Montagnachmittag zu, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. An der Küste seien dann Sturmböen der Stärke neun mit Windgeschwindigkeiten bis zu 80 Stundenkilometern möglich. Weiter landeinwärts soll der Wind bei vielen Wolken und Regen mit Windstärken sieben bis acht etwas weniger stark wehen.