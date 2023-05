Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Bippen (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Der 34-Jährige sei am Samstagabend außerorts in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und anschließend auf einem Feld liegen geblieben, teilte die Polizei am frühen Sonntag mit. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Den Einsatzkräften gegenüber habe der Verletzte angegeben, dass ihn die Sonne so sehr geblendet habe, dass es zu dem Unfall kam. Genauere Hintergründe blieben zunächst aber unklar.