In der Debatte um eine Anschlussregelung für das 9-Euro-Ticket will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor allem Schüler, Auszubildende und ehrenamtlich Tätige entlasten. Weitere Bevölkerungskreise könnten später hinzukommen. "In Niedersachsen konzentrieren wir uns vor allem auf Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende", sagte Weil der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Gerade in dem Alter sei man besonders mobil und es werde auch das Mobilitätsverhalten geprägt.