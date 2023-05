Den bundesweiten Feiertag Himmelfahrt am Donnerstag nutzen traditionell viele Menschen für einen Kurzurlaub. 2022 führte das zu einem der staureichsten Tage des Jahres. Worauf müssen sich Autofahrer in diesem Jahr einstellen?

Kurzurlauber brauchen am kommenden verlängerten Wochenende voraussichtlich wieder viel Geduld auf den Straßen. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rechnet wegen des Reiseverkehrs und bundesweit mehr als 1200 Baustellen mit Staus auf den Autobahnen, wie der Automobilclub mitteilte. Betroffen werden voraussichtlich Straßen zu Naherholungsgebieten, an den Küsten oder in Ballungsräumen sein.

Der ADAC rechnet mit der ersten Stauspitze am Mittwoch - dem Tag vor Himmelfahrt - zwischen 13.00 und 19.00 Uhr. In 2022 war das laut dem ADAC der zweitstaureichste Tag des Jahres. In Niedersachsen ist wie in vielen anderen Bundesländern der Freitag nach dem bundesweiten Feiertag schulfrei. Auf den Straßen dürfte es da allerdings ebenso wie am Samstag ruhiger sein. Die Rückreisewelle werde voraussichtlich am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt erreichen.

Besondere Gefahr für Staus bestehe im Norden rund um die Küste, auf der Autobahn 1 zwischen Bremen und Hamburg, auf der Autobahn 7 zwischen Hannover und Hamburg sowie im Großraum Hamburg selbst. Zudem sei auf der Autobahn 2 mit Staus zu rechnen.