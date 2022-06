Zum Ferienstart im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind Autofahrer auf den Autobahnen Niedersachsens um Staus weitgehend herumgekommen. «Die Lage ist entspannt, die Verkehrslage ist wie an einem normalen Samstag», sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Ahlhorn, die für einen Abschnitt der Autobahn 1 zuständig ist. Am Vormittag habe es zwar in Richtung Nord- und Ostsee lebhaften Verkehr gegeben, aber keine Staus.