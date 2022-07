Weil die Gefahr für eine Staubildung zu groß ist, dürfen Fahrrad-Demonstranten bei ihrer geplanten Protestaktion nicht über die Autobahn 7 fahren. Bei der angedachten Fahrt von Hildesheim nach Hannover an diesem Sonntag müssen die Aktivisten eine Ausweichroute nehmen, wie das Verwaltungsgericht Hannover am Donnerstag mitteilte.

Weil die Gefahr für eine Staubildung zu groß ist, dürfen Fahrrad-Demonstranten bei ihrer geplanten Protestaktion nicht über die Autobahn 7 fahren. Bei der angedachten Fahrt von Hildesheim nach Hannover an diesem Sonntag müssen die Aktivisten eine Ausweichroute nehmen, wie das Verwaltungsgericht Hannover am Donnerstag mitteilte.

Zuvor hatten Vertreter der Demonstration einen Eilantrag gegen die von der Stadt Hildesheim festgelegte Ausweichroute gestellt. Bei der Demo werden laut Gericht zwischen 400 und 600 Teilnehmer erwartet, die mit dem Fahrrad zwischen den beiden etwa 30 Kilometer entfernten Städten fahren wollen.

In seiner Begründung gab das Gericht der Stadt Hildesheim recht. Es begründete dies damit, dass mögliche Unfallstellen durch eine große Staubildung nicht gut erreicht werden könnten. Zudem sei die Staugefahr durch die Sommerferien in vielen Bundesländern erhöht. In Niedersachsen beginnen die Ferien kommende Woche Donnerstag. Grundsätzlich seien Demonstrationen auf Bundesautobahnen möglich. Die Umsetzung müsse jedoch im Einzelfall entschieden werden.

Unter dem Titel «Verkehrswende, autofreie Innenstadt, kein dritter Autobahnanschluss, Radverkehr stärken» wollen sich die Demonstranten bei ihrer Aktion für eine Verkehrs- und Mobilitätswende stark machen.