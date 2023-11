Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Verden schwer verletzt worden. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin geriet am Dienstag mit einem Wagen auf der L156 zwischen Thedinghausen und Achim in den Gegenverkehr, touchierte ein Auto und fuhr dann gegen ein weiteres, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte. Zwei Menschen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Das Alter und Geschlecht der Verletzten waren zunächst nicht bekannt.