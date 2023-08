Bei einem Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Auto in Hannover sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr zufolge prallte der Lastwagen in der Nacht zum Freitag an einer Kreuzung mit großer Wucht seitlich gegen das Auto. Die Feuerwehr berichtete zunächst von einem Schwerverletzten, der Polizei zufolge kamen jedoch beide Fahrer mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zum Alter der Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch die Höhe des Sachschadens blieb am Freitagmorgen unbekannt.