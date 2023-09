Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 51 südlich von Bremen sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein sechsjähriges Kind. Ein 27-jähriger Autofahrer hatte ein vor ihm stehendes Fahrzeug, was abbiegen wollte, übersehen und war ungebremst aufgefahren, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Die Insassen des abbiegenden Autos, die 39-jährige Fahrerin und ihr 6-jähriges Kindes, wurden durch den Aufprall nach vorne in den Gegenverkehr geschleudert. Im Gegenverkehr sei das Auto frontal mit einem dritten Wagen kollidiert. Darin saß eine 26-Jährige am Steuer.