Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag im Landkreis Oldenburg ist ein weiterer Mensch gestorben. Nach dem Tod des 20 Jahre alten Fahrers starb auch ein 19-jähriger Beifahrer, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Außerdem wurden bei dem Unfall in Kirchseelte drei weitere Menschen verletzt.