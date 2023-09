Notarzt per Video: Projekt wird in Niedersachsen ausgeweitet

Versorgung Notarzt per Video: Projekt wird in Niedersachsen ausgeweitet

Schnelle notärztliche Hilfe am Unfallort per Videoschalte - darauf können Sanitäter im Kreis Goslar seit 2021 zurückgreifen. Inzwischen nutzen fünf niedersächsische Regionen das System. Wie geht es weiter?

Ein Notarzt schaltet sich per Video zu Rettungseinsätzen und hilft so: Dieses Angebot in Niedersachsen wird ausgebaut. Inzwischen können fünf Landkreise auf den sogenannten Telenotarzt zugreifen, wie das Niedersächsische Innenministerium mitteilte. Künftig soll das bisherige Pilotprojekt im gesamten Bundesland verfügbar sein.

Ziel sei "eine flächendeckende, landesweit einheitliche, rechtssichere und effektive Versorgung" mit dem System, hieß es. Damit befasse sich eine Strategiegruppe im Innenministerium; ein Gesetzentwurf sei in Arbeit. Geplant sind demnach künftig acht Standorte für den Telenotarzt, die vernetzt zusammenarbeiten sollen. Bisher kümmert sich der Standort Goslar um die Landkreise Goslar, Northeim, Hildesheim, Emsland und Grafschaft Bentheim.

Seit Beginn des Projektes im Januar 2021 gab es mehr als 4800 Einsätze, bei denen sich ein Notarzt zugeschaltet hat. In etwa einem Prozent der Fälle müsse die Nutzung wegen technischer Probleme abgebrochen werden, in zwei Prozent werde aus medizinischen Gründen ein Notarzt vor Ort hinzugezogen. In den übrigen Fällen werde der gesamte Einsatz über den Telenotarzt abgewickelt.

Ein anderes Modellprojekt könnte demnächst ebenfalls in Niedersachsen ausgeweitet werden. Die CDU-Landtagsfraktion in der Opposition hat kürzlich ein Gesetz zur Ausweitung des Gemeinde-Notfallsanitäters angekündigt. So sollen Rettungsdienste entlastet werden. Ein speziell ausgebildeter Rettungssanitäter kann in Notfällen angefordert werden.

Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen haben sich in ihrem Koalitionsvertrag auch dafür ausgesprochen und bereits im Juni in einem Entschließungsantrag die Landesregierung zu einer Umsetzung aufgefordert.

Um Notärzten den Rücken für lebensrettende Einsätze freizuhalten und Kosten im Rettungswesen zu senken, hatten die Stadt Oldenburg und die Landkreise Ammerland, Cloppenburg und Vechta 2019 das Pilotprojekt gestartet. Beim Start waren pro Standort sechs Notfallsanitäter mit einer Zusatzausbildung unterwegs. Sie werden von der Rettungsleitstelle zu Patienten geschickt, wenn nach dem Notruf 112 klar ist, dass zwar keine Lebensgefahr vorliegt, aber medizinische Hilfe notwendig ist.