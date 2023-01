Der diesjährige Ausbildungsjahrgang in der niedersächsischen Steuerverwaltung soll um 45 Plätze erhöht werden. Damit will das Land die Verwaltung stärken und die hohe Zahl an Altersabgängen ausgleichen, wie das Finanzministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Somit sollen 225 Finanzanwärter im August statt 180 ihre Ausbildung bei der Steuerakademie in Rinteln (Landkreis Schaumburg) sowie den Finanzämtern beginnen. Für die Steuerakademie in Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) sei unverändert die Einstellung von knapp 300 Auszubildenden vorgesehen.