Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg hat nach dem 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach die Entwicklung seiner Mannschaft gelobt. "Wir haben heute leider zwei Punkte zu wenig geholt. Aber die Art und Weise - die hat mir gefallen", sagte der frühere Bayern-Coach an seinem 51. Geburtstag. "Meine Mannschaft hat ein außerordentlich gutes Spiel gemacht. Gegen den Ball war es okay, aber mit dem Ball war es das Beste, was wir bisher hatten."