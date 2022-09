Morgennebel, blauer Himmel, sonnig - und kalt: Das Wetter in Niedersachsen zeigt sich zur Wochenmitte herbstlich, aber freundlich. Ein Hoch über Deutschland bestimmt das Wettergeschehen in Niedersachsen und Bremen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mit. Vormittags ist es anfangs lokal noch neblig, tagsüber vielfach heiter mit lockeren Quellwolken und trocken. Die Höchstwerte sollten zwischen 15 und 18 Grad liegen.