Der Bremer CDU-Landesvorsitzende Carsten Meyer-Heder hat das Kandidatenangebot seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl verteidigt. "Da haben wir alles richtig gemacht", sagte er in der Sendung "buten un binnen" am Sonntag in Bremen. Ausschlaggebend für den Sieg der SPD bei der Wahl waren nach seiner Aussage der sehr starke SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte und dessen Amtsbonus.