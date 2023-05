FDP-Chef Christian Lindner sieht für seine Partei keine bundespolitischen Auswirkungen nach der Bürgerschaftswahl in Bremen. "Es gibt aus Sicht der Freien Demokraten keine", sagte er am Montag in Berlin bei einem gemeinsamen Pressestatement mit dem Bremer FDP-Spitzenkandidaten Thore Schäck. Die FDP tue in der Bundesregierung ihre Arbeit, kämpfe für ihre Projekte und liberalen Grundüberzeugungen, egal ob es einzelne Erfolge oder Rückschläge gebe.