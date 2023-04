Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bremerhaven für eine aktive Industriepolitik ausgesprochen. Es sei nötig, Geld in die Hand zu nehmen, um Netze und Infrastruktur auszubauen, sagte Klingbeil am Montagabend. Um das industrielle Potenzial zu halten, brauche Deutschland auch eine "aktive Frachkräftezuwanderungspolitik", wie sie durch Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) vorbereitet werde.