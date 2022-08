Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht gute Chancen für eine rot-grüne Mehrheit nach der Landtagswahl im Oktober. "Da bin ich sehr zuversichtlich", sagte Weil am Mittwoch in Hannover. Umfragen seien bis zur Landtagswahl Wasserstandsmeldungen, aber man sehe durchgängig eine deutliche Zustimmung für eine rot-grüne Regierungskonstellation. In Umfragen bevorzuge eine Mehrheit ein solches Bündnis, so sehe er dies auch.

Bei einer Umfrage Anfang Juli kamen SPD und Grüne zusammen auf 52 Prozent und hätten somit die nötige Mehrheit für ein Regierungsbündnis. In dieser Konstellation hatte Weil in seiner ersten Amtszeit bereits regiert. In der noch laufenden Legislaturperiode regieren die Sozialdemokraten mit der CDU. Beide Seiten wollen dieses Bündnis möglichst nicht fortsetzen.

Am Mittwoch präsentierte die SPD ihre Plakate zur Landtagswahl. Die Partei setzt im Wahlkampf auf die Schwerpunkte bezahlbare Energie und Mieten, digitale Bildung sowie eine bessere Pflege. Der Energiebedarf im Bundesland soll beispielsweise bis 2040 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Mit einer Landeswohnungsbaugesellschaft will die Partei steigende Mieten bekämpfen und mehr Wohnungen bauen.