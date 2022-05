Die FDP in Niedersachsen sucht wenige Monate vor der Landtagswahl nach Gründen für das schlechte Abschneiden der Partei in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. «Es gibt keinen Ampelbonus für Landtagswahlen. Das muss man feststellen», sagte Fraktionsvize Jörg Bode am Montag in Hannover mit Blick auf die Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene. Woran die Verluste der FDP bei den Wahlen in den anderen Ländern liegen, müsse jetzt analysiert werden. Die Ursache liege «nicht so offensichtlich auf der Straße». Bode äußerte sich stellvertretend für den Fraktions- und Landesvorsitzenden Stefan Birkner, der am Montag für eine FDP-Präsidiumssitzung zu den Wahlergebnissen nach Berlin gereist war.