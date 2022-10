Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist von den SPD-Anhängern frenetisch für seinen Sieg bei der Landtagswahl gefeiert worden. Mit "Stephan, Stephan"-Sprechchören und riesigen roten Luftballons empfingen die Sozialdemokraten den 63-Jährigen zur Wahlparty am Sonntagabend in Hannover. Weil regiert das Land seit Anfang 2013 und steht nun vor einer dritten Amtszeit.

"Es sieht nach einer doch gefestigten rot-grünen Mehrheit im niedersächsischen Landtag aus", sagte Weil auf der SPD-Wahlparty. "Morgen geht die Arbeit weiter." Der Regierungschef bedankte sich zudem bei seinen Anhängern für die Unterstützung in einem Wahlkampf, der vor dem Hintergrund der Energiekrise "so hart und auch so unangenehm" gewesen sei, wie er es noch nicht erlebt habe.