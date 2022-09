Zum Abschluss der ersten Lichtwoche auf Wangerooge ist das Wahrzeichen der Insel, der 56 Meter hohe historische Westturm, bunt angeleuchtet worden. Während die Turmseiten pink, blau und grün strahlten, leuchtete der Kopf rot. Trotz Regenschauern seien viele Gäste am Freitagabend in den Inselwesten gekommen, um die Lichtinstallation zu sehen und Fotos zu machen, sagte die Leiterin der Wangerooger Jugendherberge, Katja Garbe, am Samstag. In dem Westturm von 1932 und einem modernen Anbau ist die Jugendherberge der Insel untergebracht.