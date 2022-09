Bei der Bekämpfung des Großbrandes am Brocken im Harz ist die Kreisfeuerwehr Göttingen zur Unterstützung geeilt. Seit Freitagmorgen seien zwei Fachzüge der Kreisfeuerwehrbereitschaft bei Nachlöscharbeiten im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Die 58 Frauen und Männer werden den Angaben zufolge per Hubschrauber in das schwer zugängliche Einsatzgebiet geflogen. Der Einsatz sei kurzfristig angefordert worden, nachdem ursprünglich vorgesehene Feuerwehreinheiten nicht verfügbar gewesen seien. Das Land Sachsen-Anhalt habe beim niedersächsischen Innenministerium um Unterstützung gebeten.

Bei der Bekämpfung des Großbrandes am Brocken im Harz ist die Kreisfeuerwehr Göttingen zur Unterstützung geeilt. Seit Freitagmorgen seien zwei Fachzüge der Kreisfeuerwehrbereitschaft bei Nachlöscharbeiten im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Die 58 Frauen und Männer werden den Angaben zufolge per Hubschrauber in das schwer zugängliche Einsatzgebiet geflogen. Der Einsatz sei kurzfristig angefordert worden, nachdem ursprünglich vorgesehene Feuerwehreinheiten nicht verfügbar gewesen seien. Das Land Sachsen-Anhalt habe beim niedersächsischen Innenministerium um Unterstützung gebeten.

Mit zwölf Fahrzeugen seien die Einsatzkräfte in Richtung Schierke aufgebrochen. Die Feuerwehrleute sollten einen Tag lang bei der Bekämpfung des Großbrandes am Brocken eingesetzt werden. Das Feuer war am Samstag an einem bei Touristen beliebten Wanderweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof entdeckt worden. Die Brandursache war noch unklar.