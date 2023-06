Die Polizei in Bremen und Niedersachsen hat zuletzt mehrere Attacken auf Züge, Straßenbahnen und Autobahnen registriert. Die ausfindig gemachten mutmaßlichen Täter waren alle minderjährig, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Von einer Fußgängerbrücke warfen vier Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren am Donnerstag in Bremen-Hemelingen Steine auf die Autobahn. Dabei wurde mindestens ein Lastwagen an der Frontscheibe beschädigt. Die Jugendlichen wurden kurz darauf von der Polizei gestellt.