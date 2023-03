Nach dem bundesweiten Warnstreik sind der Fernverkehr der Deutschen Bahn, der Nahverkehr und der Flugverkehr in Niedersachsen und Bremen am Dienstagmorgen wieder angelaufen. "Der Bahnbetrieb ist heute mit Betriebsbeginn planmäßig angelaufen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr laufe am Morgen ohne streikbedingte Ausfälle, im Fernverkehr könne es noch zu vereinzelten Ausfällen kommen.

Der öffentliche Nahverkehr der Üstra in Hannover habe mit Betriebsbeginn ebenfalls wieder begonnen, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover. Auch die Bremer Straßenbahnen und Busse fahren wieder planmäßig, sagte ein Sprecher der BSAG aus Bremen.

Am Flughafen Hannover-Langenhagen, dem größten in Niedersachsen, wurde der Betrieb nach Mitternacht planmäßig wieder aufgenommen. Der erste Flug flog um 1.40 Uhr nach Antalya, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Dienstagmorgen. Auch am Bremer Flughafen läuft der Flugverkehr wieder, der erste Flug startete dort um 6.15 Uhr und ging nach Frankfurt am Main, sagte ein Sprecher des Flughafens.